Глава Ачинска Илай Ахметов внёс предложения об обращениях с ТБО на западе края

На VIII Съезде депутатов глава Ачинска Илай Ахметов внёс предложения от ассоциации глав городов и районов «Запад» по вопросам обращения с твёрдо-бытовыми отходами.

Напомним, с 2018 года Красноярский край начинает поэтапный переход на новую систему обращения с отходами. На основе ФЗ № 486 вся работа с ТБО будет осуществляться только по договорам с региональным оператором.

«В западную группу муниципальных образований Красноярского края входят 15 городов и районов (это 420 населенных пунктов) с общей численностью населения почти 380 тысяч человек. Ежегодно на территориях скапливается свыше 500 тысяч куб. метров твердо-бытовых отходов. Часть коммунального мусора вывозится на специализированные полигоны, а часть превращается в несанкционированные свалки.

Если в городах (Ачинск, Боготол, Назарово, Шарыпово, Ужур) организованы площадки для складирования ТБО, то в районах, сельских поселениях есть как финансовые, так и законодательные сложности», — отметил Ахметов на заседании круглого стола «Правовые и организационные вопросы обращения с твердыми бытовыми отходами в муниципальных районах края».

Для решения этих злободневных проблем, по решению ассоциации «Запад», необходимо принять меры и на уровне края, и на уровне федерации. В регионе нужно конкретизировать полномочия органов местного самоуправления в новой системе обращения с твердо-бытовыми отходами. А на федеральном законодательном уровне — разработать механизм привлечения собственников индивидуальных домовладений к обязательному заключению договоров на вывоз ТБО.

Сегодняшняя практика штрафов и наказаний малоэффективна и не решает проблемы несанкционированного вывоза мусора.