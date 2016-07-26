Илай Ахметов поздравил ачинскую дзюдоистку Марину Букрееву с победой на Первенстве мира

Глава Ачинска Илай Ахметов поздравил ачинскую спортсменку Марину Букрееву с победой на Первенстве мира по дзюдо среди юниоров. Соревнования проходили с 18 по 22 октября в городе Загребе (Хорватия). В Первенстве принимали участие дзюдоисты в возрасте до 21 года из 83 стран.

Ачинская воспитанница МБУ ДО «СДЮСШОР», серебряная призёрка Первенства Европы-2017 Марина Букреева выступала в составе российской сборной в весовой категории 78 кг. В схватке за третье место девушка встретилась с венесуэлкой.

«От всего сердца поздравляю Марину с большой победой! Внимательно следил за ходом соревнований и, конечно, переживал. Марина продемонстрировала отличную технику, упорство и силу воли. Этой победе рады все жители города Ачинска! Тем более такое достижение — первое в истории нашего города. Огромные слова благодарности тренеру Марины — Елене Аксючиц за то, что вырастила настоящую спортивную звезду! Желаю дальнейших спортивных достижений, благополучия и большой удачи», — сказал, поздравляя спортсменку, Илай Ахметов.