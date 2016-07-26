На Столбах спасатели помогли детям найти загулявшихся родителей

В заповеднике «Столбы» спасатели искали родителей, которые забыли детей на игровой площадке. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Вчера днем на спасательный пост краевого учреждения «Спасатель», который расположен на Перевале в государственном заповеднике, обратились двое мальчиков 7 и 8 лет. Дети рассказали, что на «Столбы» они пришли со своими родителями, но потерялись.

«Пока дети бегали и играли, они не заметили, в какую сторону ушли их родители. Мальчишки не растерялись и сразу обратились к спасателям и попросили помочь найти взрослых», — пояснили в пресс-службе.

Через некоторое время спасатели обнаружили родителей мальчиков, которые как раз искали своих детей.

В пресс-службе отметили, что решение юных туристов было правильным — они не бросились сами искать родителей, а попросили помощи у профессионалов. Напомним, постоянный пост в заповеднике появился в июне этого года. Сообщить о происшествии и попросить помощи можно по телефонам: 8-908-211-83-97, 8-913-517-02-40 и 8-913-567-48-79.