В ГИБДД рассказали о перекрытиях дорог на предстоящие выходные

На предстоящих выходных в Красноярске ограничат движение в центре города. В ГИБДД рассказали, что это связано с празднованием Дня народного единства и 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции.

Первые ограничения введут уже сегодня: с 22:00 3 ноября до 16:00 4 ноября будет перекрыто движение на ул. Бограда от ул. Вейнбаума до ул. Перенсона и проезд от ул. Перенсона к гостинице «Красноярск» (ул. Урицкого, 94).

В понедельник, 6 ноября, с 6 утра до конца праздничных гуляний запретят проезд на следующих участках:

— пр. Мира от ул. Вейнбаума до ул. Декабристов;

— ул. Карла Маркса от ул. Декабристов до ул. Диктатуры Пролетариата;

— ул. Перенсона, ул. Кирова, ул. Диктатуры Пролетариата от ул. Ленина до ул. Карла Маркса;

— ул. Горького от ул. Ленина до ул. Бограда;

— ул. Дзержинского от ул. Карла Маркса до пр. Мира;

— по проезду вдоль здания Государственной универсальной библиотеки Красноярского края и по проезду вдоль здания РЖД от пр. Мира до ул. Карла Маркса;

— ул. Обороны от пр. Мира до ул. Кара Маркса.

На этих участках нельзя будет останавливаться и оставлять автомобили с 18:00 5 ноября до 14:30 6 ноября.

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Объехать закрытые участки автомобилисты смогут по улицам Бограда, Дубровинского и Ады Лебедевой. Общественный транспорт во время перекрытий будет двигаться по проспекту Мира.

Автополицейские просят водителей учитывать данную информацию и планировать свой маршрут заранее.

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