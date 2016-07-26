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Леонид Агутин помог собрать деньги на операцию трехлетнего красноярца с опухолью мозга
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Леонид Агутин помог собрать деньги на операцию трехлетнего красноярца с опухолью мозга

3 ноября 16:47
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Известный певец передал выручку от продажи билетов на сольный концерт на лечение 3-летнего Давида из Красноярска.

Леонид Агутин
Фото: agutin.com

Как рассказали в благотворительном фонде «Мой выбор», у мальчика диагностировали злокачественную опухоль мозга. Ему провели серьезную операцию, на лечение родители потратили все свои сбережения. Но полностью победить болезнь не получилось. После рецидива мальчику снова потребовалась операция.

В фонде рассказали, что собранных с участием известного певца денег хватило на то, чтобы провести Давиду операцию в Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии имени Бурденко. Сейчас мальчик проходит курс химиотерапии.

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