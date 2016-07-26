Леонид Агутин помог собрать деньги на операцию трехлетнего красноярца с опухолью мозга

Известный певец передал выручку от продажи билетов на сольный концерт на лечение 3-летнего Давида из Красноярска.

Как рассказали в благотворительном фонде «Мой выбор», у мальчика диагностировали злокачественную опухоль мозга. Ему провели серьезную операцию, на лечение родители потратили все свои сбережения. Но полностью победить болезнь не получилось. После рецидива мальчику снова потребовалась операция.

В фонде рассказали, что собранных с участием известного певца денег хватило на то, чтобы провести Давиду операцию в Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии имени Бурденко. Сейчас мальчик проходит курс химиотерапии.