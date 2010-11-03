Муниципалитеты края призвали активнее развивать малый бизнес

На VIII Съезде депутатов обсудили развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях края. Круглый стол на тему провел председатель комитета по промышленной политике, транспорту и связи Законодательного собрания Владимир Демидов. Он призвал выступающих к предельной конкретике. И подчеркнул, что все замечания и предложения будут включены в текст рекомендаций.

Заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики Андрей Первухин отметил, что в регионе с 2014 года финансовая поддержка бизнеса была делегирована на муниципальный уровень. Однако на местах предоставленные возможности используются по-разному. Есть муниципалитеты, со стороны руководителей которых не последовало вообще никакой реакции.

Тему развил генеральный директор АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания» Александр Граматунов. По его словам, те районы, руководители которых по достоинству оценили сделанные им деловые предложения, были определены как пилотные в реализации крупных инвестиционных проектов. Например, в Курагинском районе это создание пункта забоя скота и мощностей по мясопереработке. Александр Сергеевич заверил, что агентство готово искать формы сотрудничества, удобные для муниципальных властей и предпринимателей.

Опытом поделился глава Бирилюсского района Владимир Беленя. За неполные 6 лет в районе выиграно 15 краевых грантов, созданы десятки фермерских хозяйств. И это при том, что району пришлось искать свой путь к эффективности, ведь раньше он был ориентирован на выращивание зерновых культур, от которых на здешних почвах было мало толка. А вот ставка на животноводство вполне себя оправдывает.

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Первый заместитель министра сельского хозяйства края Александр Походин рассказал о выполнении закона о господдержке муниципальных образований, где есть программы по социально-экономическому развитию села. Получение этого вида субсидий способно сыграть заметную роль в решении конкретных проблем территорий. При грамотном подходе можно получить до 150 миллионов рублей.

Крупные субсидии получили в 2016 году, например, Балахтинский, Ирбейский районы. В нынешнем году в число получателей вошло уже 10 территорий. Они получат немалые средства на приобретение мясного и молочного крупного рогатого скота, сельскохозяйственной техники. Однако в ряде территорий этой работе не придают должного значения. В качестве отрицательного примера замминистра привел Богучанский район.

Проект рекомендаций круглого стола открыт для внесения дополнений и поправок от всех участников дискуссии, подчеркнул в заключение Владимир Демидов.