Спикер Законодательного собрания края призвал депутатов активнее пользоваться своими полномочиями

Спикер Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов рассказал о перспективе развития органов самоуправления на территории региона. На пленарном заседании VIII съезда депутатов Красноярского края он выступил с докладом о том, как будет выстроена работа краевых депутатов с их коллегами из районных советов.

Спикер начал свое выступление с тезиса о том, что результатом работы съезда должно стать улучшение жизни красноярцев: «В каждом аспекте деятельности органы власти должны держать в уме рост благосостояния жителей края. Хочу остановиться на взаимодействии депутатов Законодательного собрания и местного самоуправления, ведь от этого зависит социальное самочувствие граждан».

Он отметил, что важным инструментом работы депутатов стали выездные секции координационных советов, в 2017 году был создан совет по развитию местного самоуправления в Красноярском крае. «Также Законодательное собрание планирует продолжать практику муниципального часа, когда представители районов выступают перед депутатами ЗС. Со следующего года она станет регулярной», — подчеркнул спикер.

Дмитрий Свиридов отметил, что в результате взаимодействия депутатов всех уровней был разработан законов, не имеющих аналогов в стране. Среди них — закон «О государственной поддержке муниципальных районов края, реализующих программы, направленные на развитие сельских территорий».

Спикер подчеркнул, что в территориях края есть ряд проблем, которые районы не могут решить самостоятельно: «Это и кадровый голод, и нехватка питьевой воды. Зона ответственности муниципалитетов сужается, часть вопросов передается краю, и это идет на пользу. Но есть и перекосы, например, районные больницы и ФАПы перевели на краевой уровень. Но лучше ли от этого пациентам — большой вопрос», — посетовал Дмитрий Свиридов.

Он предложил, чтобы конкретные решения в территориях принимали органы местного самоуправления, поскольку именно оно призвано решать вопросы местного значения. «Давайте эффективней использовать свои полномочия, чтобы сделать жизнь в крае лучше, чтобы каждый житель был уверен в завтрашнем дне», — закончил свое выступление Дмитрий Свиридов.

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«Такие съезды дают свои результаты, пусть даже они проходят раз в два года, — рассказал председатель Таймырского районного совета депутатов Владимир Шишов. — Люди только тогда видят работу власти, когда что-то меняется. Врио губернатора Александр Усс сегодня дал нам посыл, чтобы продолжать менять и в будущем, задачи мы понимаем. Мы двигаемся в правильном направлении».