Депутаты обсудили многомиллиардные расходы краевого бюджета на госпрограммы

Депутаты Законодательного собрания на заседании комитета по строительству и ЖКХ рассмотрели проект краевого бюджета и обсудили содержание двух профильных госпрограмм. Первый заместитель министра строительства и ЖКХ Татьяна Василовская сообщила депутатам о планируемых расходах.

На госпрограмму «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрено 22 млрд 834,8 млн рублей, в том числе в 2018 году — 7 млрд 764,5 млн. 77,6% этих затрат приходится на обеспечение доступности для населения оплаты услуг ЖКХ.

Подпрограммой «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» предусмотрены субсидии муниципалитетам на расходы по капитальному ремонту и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры и сетей. На эти цели ежегодно в 2018–2020 годах планируется выделять по 400 млн рублей. 445 млн в 2018 году составит субсидия краевому госпредприятию «Центр развития коммунального комплекса» на строительство коммунальных объектов. По подпрограмме «Чистая вода» муниципалитеты получат 50 млн рублей.

480 млн рублей в 2018 году, 630 млн и 848,5 млн в последующие два года предусмотрены в одной из подпрограмм на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда Норильска.

Прозвучавшие в докладе цифры вызвали очень эмоциональное обсуждение и повлекли целый перечень предложений в решение комитета. Депутат Илья Зайцев попросил пояснить подпрограмму «Чистая вода». В 2019 и 2020 годах для неё нет финансирования, а в 2018-м проблему улучшения качества воды удастся решить лишь для 0,4 процента населения края. После обсуждения было решено предложить правительству увеличить на расходы на программу «Чистая вода».

Депутат Павел Семизоров выказал обеспокоенность темпами переселения из ветхого жилья в Норильске. Предложение об увеличении финансирования этой подпрограммы также внесено в решение комитета.

Заместитель председателя комитета Елена Пензина подняла вопрос о ремонте коллектора в Зеленой Роще. Рекомендации по этому вопросу в адрес администрации Красноярска также войдут в решение комитета.

Вторая госпрограмма — «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан». На три года в ней предусмотрены расходы в объеме 7 млрд 230,6 млн рублей. Деньги пойдут на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края по 100 млн рублей ежегодно для обеспечения коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех детей и более.

Материалы по теме Депутаты Законодательного Собрания прокомментировали избрание спикера

В 2017 году закончилась реализация программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае». В нее входили дома, признанные аварийными до 1 января 2012 года. В настоящее время признано аварийными и подлежащими сносу 1069 домов (7775 жилых помещений), в которых проживают 18 899 человек. С учетом значительного объема аварийного жилья планируются субсидии бюджетам в общем объеме 1 млрд 182 млн рублей, в том числе в 2018 году — 682 млн рублей, в 2019-м — 500 млн.

Подпрограммой «Повышение доступности ипотечного кредитования» предусмотрены соцвыплаты работникам бюджетной сферы, гражданам, имеющим четверых детей и более, гражданам, пострадавшим от действий застройщиков, отдельным категориям ветеранов. На это ежегодно планируют выделить 301,7 млн рублей.

Заслушав эти сведения, депутат Вячеслав Каминский выразил сожаление, что программа переселения из ветхого жилья больше не финансируется из федерального бюджета, и предложил обратиться к органам федеральной власти с просьбой возобновить финансовую поддержку.

Павел Ростовцев поднял вопрос о том, что деньги на переселение из ветхого жилья необходимы не только Красноярску. Ачинску на эти цели нужно примерно 1,5 млрд рублей.

По итогам обсуждения информацию о госпрограммах депутаты приняли к сведению, поддержав проект краевого бюджета на трехлетний период.

«Самые важные предложения — это финансирование программ расселения из ветхого и аварийного жилья и аналогичная программа по Норильску. Там предусматривается довольно большой объем средств. Остальные дополнения не менее важные, но они не настолько финансово емкие. Количество предложений и поправок вызвано тем, что программы катастрофически недофинансируются, — прокомментировал итоги заседания вице-спикер краевого парламента, председатель комитета Алексей Кулеш. — Мы одобрили сегодня бюджет в первом чтении. Но дальше будем очень серьезно требовать от правительства внесения изменений. Большинство из тех предложений, что сегодня прозвучали, были заявлены на „нулевом чтении“. Мы понимаем, что бюджет сложный, но нельзя допустить разрушения существующей инфраструктуры в селах и поселках края».

Пензина Елена Евгеньевна Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва

Ростовцев Павел Александрович Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва, трехкратный чемпион мира, вице-чемпион Олимпийских игр