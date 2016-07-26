Рекламный агент из Норильска несколько месяцев присваивала деньги клиентов

Рекламный менеджер из Норильска несколько месяцев обманывала клиентов, присваивая их деньги.

Как рассказали в краевой полиции, женщина работала рекламным менеджером в одной из компаний северной столицы Красноярского края. Она имела право брать деньги с клиентов за размещение их рекламы в мобильном приложении. Несколько месяцев женщина не перечисляла эти деньги на счета фирмы, а тратила все средства на себя.

Через некоторое время 35-летняя норильчанка уволилась, но клиентам об этом не рассказала и еще некоторое время продолжала получать с них деньги за несуществующую услугу. Кроме этого выяснилось, что увольняясь женщина забрала выданный ей для работы ноутбук. Общая сумма ущерба составила около 140 тыс. рублей.

В отношении женщины возбудили несколько уголовных дел за мошенничество и присвоение. Полицейским известно о шести преступных эпизодах. Женщина находится под подпиской о невыезде, ей грозит до двух лет лишения свободы.