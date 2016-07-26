ФСБ: экстремисты готовили массовые беспорядки в Красноярске

В Красноярске и других городах России сотрудники ФСБ предотвратили массовые беспорядки, которые экстремистская организация хотела устроить в праздничные выходные.

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В пресс-службе Федеральной службы безопасности рассказали, что экстремистские акции планировало движение «Артподготовка», которое 26 октября Красноярский краевой суд признал незаконным. Одну из ячеек запрещенной организации нашли в Московском регионе. 4 и 5 ноября ее члены планировали поджигать административные здания и нападать на полицейских, чтобы спровоцировать беспорядки. Сотрудники ФСБ нашли у злоумышленников 15 бутылок с зажигательной смесью. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за подготовку теракта (ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Еще несколько экстремистских ячеек представители ФСБ и полиции нашли в Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове.