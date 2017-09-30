Ксения Собчак объявила о своем участии в выборах президента России (видео)

Известная телеведущая Ксения Собчак объявила о своем решении участвовать в выборах президента России, которые состоятся 18 марта 2018 года. Телеведущая заявила, что голосование за нее фактически будет возвращением графы «Против всех», которую отменили в России на федеральных выборах.

В своем видеообращении 35-летняя телеведущая заявила, что решила баллотироваться в президенты потому, что она «против всех, кто обычно этим правом пользуется». Речь идет о так называемых «вечных кандидатах».

«Как показать, что нам не нравится то, что происходит? Когда-то для этого была графа „Против всех“. Она гарантировала, что ваш голос не отдадут никому из кандидатов, но эту графу у нас забрали, чтобы наши голоса было еще проще украсть, чтобы оставаться у власти как можно дольше. Я хочу вернуть ее, я хочу вернуть возможность проголосовать против всех», — пояснила Собчак.

В письме, которое она направила изданию «Ведомости», Собчак рассказала, почему она подходит на роль кандидата «Против всех»: «Я — вне жестких идеологических рамок. Я не принадлежу к конкретным партиям, не связана партийной или групповой дисциплиной, в рамках этой кампании я даже не за „Крым наш“ и не против. Я за то, чтобы в стране прекратилось тотальное воровство, появились настоящая политика, власть, подотчетная свободному волеизъявлению людей, которые сами решат, как им жить, и на равных со всем мировым сообществом и соседями решат, чей же Крым на самом деле».

Ранее о намерении участвовать в президентской кампании заявили председатель ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин, политолог, руководитель Центра социальных технологий Андрей Богданов, который планирует выдвинуться от Коммунистической партии социальной справедливости. Президент России Владимир Путин пока не озвучивал решения об участии в выборах.