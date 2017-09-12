«С вещами на выход!»: как эвакуировали Красноярск

Сегодня по всему Красноярску прокатилась волна массовых эвакуаций. Полицейские и сотрудники других силовых ведомств проверяют сообщения о подозрительных предметах сразу в нескольких торговых центрах. Кроме того, были эвакуированы чиновники мэрии Красноярска, сотрудники и посетители аэропорта «Емельяново», а также других учреждений и ведомств. Мы собрали самые интересные фото этого суматошного дня.

Все началось около 15:00 — в социальных сетях начали появляться сообщения о том, что посетителей попросили покинуть Торговый центр «Красноярье», магазин «Взлетка Plaza», а также «Атмосферу дома» на улице Вавилова.

Очевидцы заметили, что люди массово покидают здание мэрии города:

Около 15.30 поступили сообщения о эвакуации пассажиров аэропорта «Емельяново»:

Я хоть когда-нибудь в Иркутск без приключений улечу?! Приехал, а терминал эвакуировали😠😠😠 Публикация от Mikhail (@kovel_mikhail) Сен 12 2017 в 1:27 PDT

Вот и полетели в командировку. Стоим ждём. #эвакуация#аэропортемельяново#туруханск Публикация от Максим Щекотов (@shekotov1) Сен 12 2017 в 2:08 PDT

Эвакуирована и оцеплена «Планета» — самый крупный торговый центр Красноярска.

Эвакуация ТЦ «Взлетка Плаза»:

#эвакуация #взлетка #поработали Публикация от Катрин Долматова (@dolmatova.katrin) Сен 12 2017 в 12:42 PDT

Эвакуация здания автовокзала Красноярска на Взлётке:

В пресс-службе полиции нам пояснили, что к ним поступило сразу несколько звонков о подозрительных предметах. Был ли это анонимный звонок или сообщение от работников самих комплексов, в правоохранительных органах не уточнили.

Отметим, что вчера волна ложных сообщений о терактах прокатилась по многим городам России. СМИ сообщали об анонимных заявлениях о «бомбах», которые поступили в дежурные части Омска, Уфы, Перми, Челябинска, Ставрополя и других городов.

Обновлено: «Сибирский городок» в Черемушках тоже эвакуируют

Обновлено: стало известно, что в 17.30 полиция проведет брифинг, где прокомментирует массовые эвакуации, прошедшие по всему Красноярску.

Обновлено: эвакуирован ТРЦ «Комсомолл»:

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ — комментарий полиции и ФСБ

На брифинге в 17.30 стало известно, что информационная атака началась сегодня, около 15:00 — из нескольких крупных магазинов в полицию поступили звонки о том, что неизвестный человек сообщил об оставленном предмете, который может быть опасен. Эвакуацию провели в ТЦ «Красноярье», «Взлетка Плаза», «Атмосфера дома», позднее поступили сообщения из «Планеты», а также из мэрии города и аэропорта «Емельяново».

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Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю Владимир Юрченко сообщил, что «заминированными» оказались 15 объектов в Красноярске, 9 — в Норильске и ещё один звонок поступил в Зеленогорск. Не исключено, что список ещё может пополниться, так как звонки продолжают поступать.

Пока представители полиции не могут ответить на вопрос — один человек или группа «шутников» устроили эту атаку. Подробнее о брифинге читайте в нашей специальной новости.

Интернет-газета Newslab.ru

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