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«С вещами на выход!»: как эвакуировали Красноярск

«С вещами на выход!»: как эвакуировали Красноярск

Интернет-газета Newslab.ru
12.09.2017
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Все началось около 15:00 — в социальных сетях начали появляться сообщения о том, что посетителей попросили покинуть Торговый центр «Красноярье», магазин «Взлетка Plaza», а также «Атмосферу дома» на улице Вавилова.

Людей вывели из торгового центра «Красноярье»
Фото: vk.com/kraschp
Около «Взлетка Плаза» запретили парковать машины
Фото: vk.com/kraschp
Первые сообщения в полицию поступили из торговых центров
Фото: vk.com/kraschp
Эвакуация «Атмосферы дома»

Эвакуация посетителей ТЦ «Красноярье»

Видео: Александр Ермоленко

Очевидцы заметили, что люди массово покидают здание мэрии города:

Из мэрии Красноярска массово выводят сотрудников
Фото: facebook.com/gtorgunakov
На месте работают сотрудники полиции

Около 15.30 поступили сообщения о эвакуации пассажиров аэропорта «Емельяново»:

Эвакуирована и оцеплена «Планета» — самый крупный торговый центр Красноярска.

У ТЦ «Планета»
фото: группа «Я живу В Красноярске»

Эвакуация ТЦ «Взлетка Плаза»:

#эвакуация #взлетка #поработали

Публикация от Катрин Долматова (@dolmatova.katrin) Сен 12 2017 в 12:42 PDT

Эвакуация здания автовокзала Красноярска на Взлётке:

Источник: vk.com/prima_tv

В пресс-службе полиции нам пояснили, что к ним поступило сразу несколько звонков о подозрительных предметах. Был ли это анонимный звонок или сообщение от работников самих комплексов, в правоохранительных органах не уточнили.

Отметим, что вчера волна ложных сообщений о терактах прокатилась по многим городам России. СМИ сообщали об анонимных заявлениях о «бомбах», которые поступили в дежурные части Омска, Уфы, Перми, Челябинска, Ставрополя и других городов.

Обновлено: «Сибирский городок» в Черемушках тоже эвакуируют

Источник: группа «Я живу [В] Красноярске»

Обновлено: стало известно, что в 17.30 полиция проведет брифинг, где прокомментирует массовые эвакуации, прошедшие по всему Красноярску.

Обновлено: эвакуирован ТРЦ «Комсомолл»:

Источник: vk.com/live_kras

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ — комментарий полиции и ФСБ

На брифинге в 17.30 стало известно, что информационная атака началась сегодня, около 15:00 — из нескольких крупных магазинов в полицию поступили звонки о том, что неизвестный человек сообщил об оставленном предмете, который может быть опасен. Эвакуацию провели в ТЦ «Красноярье», «Взлетка Плаза», «Атмосфера дома», позднее поступили сообщения из «Планеты», а также из мэрии города и аэропорта «Емельяново».

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Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю Владимир Юрченко сообщил, что «заминированными» оказались 15 объектов в Красноярске, 9 — в Норильске и ещё один звонок поступил в Зеленогорск. Не исключено, что список ещё может пополниться, так как звонки продолжают поступать.

Пока представители полиции не могут ответить на вопрос — один человек или группа «шутников» устроили эту атаку. Подробнее о брифинге читайте в нашей специальной новости.

Интернет-газета Newslab.ru

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Если у вас есть фото и видео сегодняшних эвакуаций — скидывайте их в комментарии, мы обязательно добавим их в репортаж.

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