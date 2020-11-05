Испугавшаяся «порчи» 82-летняя жительница края отдала мошеннице 350 тысяч

В Минусинске злоумышленница обманом похитила у пенсионерки около 350 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю. Жертвой мошенницы стала 82-летняя женщина.

Бабушка рассказала полицейским, что на улице к ней подошла незнакомая женщина и заявила, что на той лежит «порча». Она заверила, что «обладает методом нетрадиционной медицины и может помочь излечиться». Доверчивая пенсионерка передала злоумышленнице около 350 тысяч рублей, после чего та скрылась.

В настоящее время полицейские разыскивают женщину. По факту мошенничества уже возбудили уголовное дело, санкция статьи предусмтривает до 5 лет лишения свободы.

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Полицейские предупреждают жителей Красноярского края об участившихся случаях мошенничества и призывают быть бдительными, не доверять незнакомцам, на передавать им деньги.

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