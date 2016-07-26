Два человека погибли и еще шестеро пострадали в ДТП под Балахтой

Восемь человек получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Балахтинском районе Красноярского края. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, ДТП случилось утром 5 ноября на 158 км автодороги Р-257 «Сибирь», в 17 км от Балахты.

Водитель автомобиль ВАЗ, двигаясь со стороны Красноярска, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Toyota. В результате ДТП погибли двое пассажиров отечественного автомобиля — мужчина и женщина. Еще шесть человек доставили в больницу: двое из них — дети 7 и 13 лет.

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В настоящее время автоинспекторы продолжают работать на месте ДТП. Они призвали красноярских водителей отказаться от рискованных маневров на загородных дорогах. Во время гололеда необходимо быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим, дистанцию и другие правила дорожного движения.

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