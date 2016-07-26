Скончался бывший худрук Красноярской филармонии

В Красноярске 5 ноября на 94-м году жизни умер участник Великой Отечественной войны и заслуженный работник культуры России Илья Клеймиц. Искусству Клеймиц отдал более 60 лет своей жизни: последним местом его работы была Красноярская краевая филармония, где он многие годы трудился в должности художественного руководителя.

Илья Клеймиц родился в 1924 году в Иркутске, в 1951 году он окончил Иркутский государственный университет им. А.А. Жданова по специальности «филология». Учился в Иркутском музыкальном училище по классу скрипки, играл в Иркутском симфоническом оркестре на пульте вторых скрипок.

С 1958 по 1972 года он заведовал литературной частью Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина, а с 1972 по 1986 годы являлся художественным руководителем Красноярской краевой филармонии. После выхода на пенсию Клеймиц продолжал трудиться редактором в филармонии.

«Заслуженный деятель культуры РФ, член Союза журналистов России с 1962 года, член Союза театральных деятелей РФ. Как автор стихов вместе с композиторами Юрием Поломским, Владимиром Пороцким, Сергеем Трусовым, Виктором Дановским написал более 70 песен. Выражаем соболезнование родным и близким Ильи Лазаревича Клеймица», — говорится в официальном сообщении филармонии.

Причина смерти Клеймица не называется. Прощание с ним состоится 8 ноября в 11:30 часов в Малом концерном зале Красноярской краевой филармонии.