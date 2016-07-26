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«Она не написала явку с повинной»: глава министерства культуры Красноярского края отрицает признание гендиректора филармонии в мошенничестве (видео)
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«Она не написала явку с повинной»: глава министерства культуры Красноярского края отрицает признание гендиректора филармонии в мошенничестве (видео)

1 ноября 22:01
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Исполняющая обязанности министра культуры Красноярского края Елена Мироненко заявила, что генеральный директор Красноярской краевой филармонии Юлия Кулакова не признавалась в участие в коррупционных схемах учреждения.

«Она не написала явку с повинной — это было признание в том, что действительно была открыта компания», — заявила она телеканалу ТВК.

Елена Мироненко о явке с повинной директора краевой филармонии

Видео: tvk6.ru

Напомним, что сегодня, 1 ноября 2017 года, по информации УФСБ по Красноярскому края, генеральный директор Красноярской краевой филармонии Юлия Кулакова написала явку с повинной, в которой признала, что ее заместитель по коммерческим вопросам Станислав Люмас и главный юрист учреждения Максим Бондаренко через подставную фирму, зарегистрированную на их знакомого, заключали контракты на проведение концертов по завышенной в 2-3 раза цене.

Подобным образом злоумышленники похитили порядка 10-12 млн рублей.

Сейчас Люмас находится под домашним арестом, а Бондаренко — под подпиской о невыезде. В отношении же Кулаковой решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мироненко Елена Николаевна
Мироненко Елена Николаевна
И.о. министра культуры Красноярского края

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