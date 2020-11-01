В Турции могут отменить популярную у россиян систему «все включено»

Глава Конфедерации торговцев и ремесленников Турции Бендеви Паландокен предложил отказаться от системы all inclusive («все включено») для приезжающих в страну туристов. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Travel Russian News.

Турпакет по системе all inclusive считается особенно привлекательным для туристов из России. Он представляет собой вариант системы обслуживания в отелях, при котором в стоимость проживания включаются напитки, еда и предоставление ряда других услуг. По мнению экспертов Конфедерации, отмена этой системы поспособствует развитию ремесленного бизнеса, оживлению торговли и в итоге повысит доходы Турции от туризма.

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«Если мы ликвидируем систему all inclusive, туристы покинут отели и начнут чаще посещать достопримечательности, ходить по магазинам», — уверен Бендеви Паландокен. По его словам, особенно это касается туристов из России и Германии, которые чаще других пользуются данной системой и «видят страну только по пути из аэропорта в отель и обратно». Согласно его подсчетам, в среднем каждый отдыхающий в Турции турист тратит лишь около $570.

Отметим, с начала 2017 года турпоток россиян в Турцию увеличился почти в 9 раз и составил 1,6 млн человек.