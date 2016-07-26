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За воскресенье на заснеженных «Столбах» травмировались четыре туриста
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В Красноярском крае

За воскресенье на заснеженных «Столбах» травмировались четыре туриста

6 ноября 13:40
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В воскресенье спасатели вывели из красноярского заповедника четырех травмированных туристов.

Как пояснили в краевом учреждении «Спасатель», люди получили переломы и раны в центральном районе «Столбов». Молодой мужчина при падении сломал ключицу, женщина получила перелом руки. Травмы были достаточно серьезными, поэтому их доставили до кордона Лалетино и передали врачам скорой помощи. Позднее к спасателями обратились еще два человека — мужчина попросил доставить его до машины, так как он повредил ногу, а пожилой женщине с рваной раной руки первую помощь оказали на месте.

От Третьего столба дорожка превратилась в полосу препятствий
Фото: vk.com/stolby
Где-то здесь есть тропа
Фото: vk.com/stolby
Припорошенные снегом дорожки стали очень опасны для туристов
Фото: vk.com/stolby

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Туристы отмечают, что после субботнего урагана тропинки завалены упавшими деревьями и ветками, а выпавший снег сделал дорожки очень скользкими. «По пути к Третьему Столбу образовалась тропа спортсмена — бегуна с барьерами», — пошутила одна из посетительниц.

Спасатели призвали красноярцев и гостей города быть очень осторожными во время прогулок и полностью воздержаться от восхождений на скалы.

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