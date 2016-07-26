В праздничные дни «КрасКом» усилил состав дежурных бригад

С 4 по 6 ноября руководителям производственных подразделений «КрасКома» рекомендовали не покидать пределы Красноярска

На время выходных дней на всех объектах «КрасКома» усилили состав и техническое оснащение дежурных бригад. Кроме того, на случай внештатных ситуаций в «КрасКоме» организовали дополнительное дежурство персонала: машинистов установок канализационных и водопроводных насосных станций, слесарей аварийно-восстановительных работ трубопроводов, водителей тяжелой и землеройной техники, а также инжерно-технических работников и начальников цехов.