«Не дошел до перехода»: в Красноярске сбили молодого пешехода (видео)

В Советском районе Красноярска под колеса ВАЗа попал мужчина-пешеход.

Как пояснили в дорожной полиции, авария произошла вчера около 22:00 в районе дома № 12/8 на ул. 9 Мая. 27-летний пешеход вышел на проезжую часть дороги в 20 метрах от перехода и там его сбил автомобиль ВАЗ. Как видно на записи видеорегистратора, на светофоре в этот момент горел зеленый сигнал для машин.

В пресс-службе ГИБДД пояснили, что пешехода госпитализировали с места происшествия. Водитель ВАЗа в момент столкновения был трезв. Сейчас сотрудники дорожной полиции проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства происшествия.