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На правобережье Красноярска из-за торопливой автоледи разбились два кроссовера (видео)
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На правобережье Красноярска из-за торопливой автоледи разбились два кроссовера (видео)

6 ноября 15:17
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В красноярском микрорайоне Черемушки женщина за рулем отечественного автомобиля устроила ДТП двух иномарок.

Как рассказал один из участников аварии, третьего ноября он двигался по ул. Шевченко на своем автомобиле Chevrolet, а ему навстречу ехала Honda CR-V. Неожиданно перед Honda из двора выехала Lada Largus под управлением автоледи и полностью перегородила иномарке проезд. Пытаясь уйти от столкновения водитель CR-V ушел на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с Chevrolet.

Авария на ул. Шевченко

Видео: vk.com/kraschp

В машинах сработали подушки безопасности, поэтому в происшествии никто не пострадал. Машину виновницы аварии во время столкновения не задели, поэтому в инспекторы ГИБДД не оформили ее участником ДТП.

Автомобиль Lada Largus выехал на узкую дорогу прямо перед Honda CR-V
Фото: vk.com/dimon.shevchenko
Honda ушла на полосу встречного движения, где столкнулась с Chevrolet
Фото: vk.com/dimon.shevchenko
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Фото: vk.com/dimon.shevchenko
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Фото: vk.com/dimon.shevchenko

«Мы написали ее в своих объяснительных. На месте она признавала вину, но тачка служебная, на разборе может по настоянию юриста не признаться. Через неделю разбирать будут, там и посмотрим. У встречного CR-V ОСАГО нет», — пояснил владелец Chevrolet, отметив, что его автомобиль застрахован по КАСКО.

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