Дорожных полицейских могут наказать за ДТП с перегруженным минивэном

В краевой полиции после ДТП на трассе, в котором пострадал подросток, начали служебную проверку.

Автомобиль Toyota Voxy попал в ДТП сегодня утром недалеко от пос. Балахта — он слетел в кювет и перевернулся. Серьезную травму получил 11-летний мальчик, еще двум детям потребовалась помощь медиков. Всего в 7-местном автомобиле, по данным полицейских, было 9 человек — 6 детей и трое взрослых.

Начальник краевой полиции Александр Речицкий потребовал провести служебную проверку и установить, каким образом перегруженный автомобиль сумел въехать из республики Тува в Красноярский край и проехать по нему несколько районов.

«Если выяснится, что сотрудники ГИБДД останавливали этот автомобиль и никаких мер не предприняли, чтобы пресечь это нарушение, в их отношении будут приняты меры дисциплинарного характера», — пояснили в пресс-службе.