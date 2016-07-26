Водителей автобусов хотят заставить подтверждать знания ПДД и навыки вождения

Полиция и Минтранс хотят заставить профессиональных водителей подтверждать знания правил дорожного движения. Об этом в интервью изданию «Известия» сообщил министр МВД Владимир Колокольцев.

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Предложение поделить водителей на профессионалов и любителей высказали представители Союза автошкол Москвы в начале осени. Они предложили снизить учебную нагрузку в автошколах для любителей, а за теми, кто хочет стать профессиональным водителем и управлять автобусом или грузовиком, контроль усилить.

Владимир Колокольцев рассказал журналистам, что сейчас МВД с министерством транспорта разрабатывает изменения, которые позволят периодически проверять знания правил дорожного движения и навыки вождения у водителей, профессионально занимающихся перевозками людей и грузов. Он надеется, что такая мера положительно скажется на уровне аварийности и безопасности дорожного движения.

Также Владимир Колокольцев рассказал о том, что в ближайшее время могут ужесточить наказание за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде — оно составит три года лишения свободы. Министр МВД отметил, что это даст судам больше полномочий отправлять пьяных водителей в колонии.

Еще одно нововведение от МВД, которое должно улучить обстановку на дорогах — система «Народный инспектор». Соответствующий законопроект уже внесли на рассмотрение в Госдуму. Если его примут, каждый гражданин сможет фиксировать правонарушения на телефон и через специальное приложение передавать информацию о них полицейским.

«Любой гражданин, пешеход или водитель, фиксирует на смартфон нарушение ПДД и через специальное приложение отправляет информацию на портал государственных услуг. Сотрудники ГИБДД, получив видео- или фотоматериал о правонарушении, в упрощенном порядке — без участия собственника транспортного средства и не составляя протокол — выносят решение», — рассказал Владимир Колокольцев.

На первом этапе работы системы планируется фиксировать проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу движения и неправильную парковку. Затем количество правонарушений, о которых можно будет сообщить, расширят.