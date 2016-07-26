Количество пострадавших при перевороте автобуса в Красноярском крае увеличилось (видео)

Дорожные полицейские рассказали о десяти пострадавших в аварии с рейсовым автобусом в Красноярском крае.

Авария произошла сегодня утром на 989 км автодороги Р-255 — рейсовый автобус, который вез пассажиров со станции Решоты (пос. Нижняя Пойма Нижнеингашского района), съехал в кювет и там перевернулся. В краевом управлении МЧС рассказали об одном травмированном человеке.

В пресс-службе ГИБДД пояснили, что в автобусе находилось 34 пассажира. Десять человек доставили в больницу, еще 14 пассажиров поймали попутки и на них добрались до места назначения. Остальные ждали резервного автобуса в транспорте, который им предоставили сотрудники ГИБДД.

Сейчас в обстоятельствах происшествия разбирается дорожная полиция.