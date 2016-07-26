Водителей незаконно штрафовали в красноярском аэропорту за потерю парковочной карты

Красноярская транспортная прокуратура уличила аэропорт «Емельяново» в несоблюдении законодательства о защите прав потребителей при оказании услуг парковки.
В ходе проверки выяснилось, что администрация аэропорта незаконно взимала штраф в 1,5 тыс. рублей за утрату (повреждение) парковочной карты с пользователей парковки, которая расположена напротив здания аэровокзала. Такую карту водители получают в автоматическом терминале при въезде на территорию парковки.
«Включение в публичный договор пользования парковкой условия о взимании платы за утерю парковочной карты в размере, существенно превышающем размер причиненного ущерба (не более 200 рублей), ущемляет права потребителей. По результатам проверки Красноярским транспортным прокурором генеральному директору ООО „Аэропорт Емельяново“ внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства о защите прав потребителей», — пояснили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В отношении ООО возбудили дело по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ (включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, установленные законодательством о защите прав потребителей). Теперь юрлицу грозит от 10 до 20 тыс. рублей штрафа.
Напомним, в конце этого лета вокруг парковки на территории красноярского аэропорта возникла другая спорная ситуация. Из-за реконструкции с территории аэропорта исчезла бесплатная 15-минутная парковка, и водителей, которые не успевали вовремя с нее выехать, штрафовали на 200 рублей.
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