«Два года город мучили»: Александр Усс прокомментировал работу платных парковок в Красноярске

Исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс негативно отозвался о работе проекта платных парковок в Красноярске. На встрече с журналистами глава региона отметил, что он недоволен работой городских служб по благоустройству города. К числу недоработок Усс отнес и проект платных парковок: «Возьмем те же платные парковки. Два года мучить город, и в итоге все вываливается из рук. Это ведь симптом».

И. о. губернатора предложил пригласить специалистов, которые помогли бы наладить работу проекта: «Система платных парковок существует в мире 50 лет! Если сами не можем, давайте пригласим так называемых технократов или менеджеров, пусть делают».

Проект платных парковок запустили в Красноярске почти 2,5 года назад. Как заявляли в мэрии, проект необходим для того, чтобы избавить центр города от пробок. За два года от платных парковок в городской бюджет поступило всего около 500 тысяч рублей.

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Многие жители города были возмущены тем, что их вынуждают платить за некачественную услугу: красноярцы высказывали многочисленные нарекания к работе проекта.

В начале августа 2017 года появились сообщения о том, что инвестор хочет закрыть проект, так как «со стороны города нет контроля», но городские чиновники опровергли эту информацию.

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