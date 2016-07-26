Красноярцы не пользуются платными парковками

Прокуратура Красноярска упрекнула мэрию и ООО «Инфоком» за нарушения при реализации проекта платных парковок.

ООО «Инфоком» не выполнило взятые на себя обязательства, а именно не оборудовало указанное в техзадании количество паркомест, констатировали в прокуратуре. Администрация Красноярска в свою очередь «не обеспечила контроль за реализацией условий инвестиционного соглашения, в том числе в части перечисления доходов от платных парковок, что повлекло недополучение доходов в бюджет Красноярска».

Напомним, по условиям инвестсоглашения, в городской бюджет должно уходить 13 % платы горожан за парковку в центре. Недавно стало известно, что за два года работы проекта инвестор перечислил в бюджет чуть более 500 тыс. рублей. Изначально сообщалось, что эти деньги будут идти в дорожный фонд, но куда они пошли на самом деле, в мэрии тогда пояснить не смогли.

Еще одна претензия прокуратуры — парковочные места в должной мере не используются или не оплачиваются автомобилистами, «о чем свидетельствуют суммы поступлений в бюджет города». Прокуратура указала, что красноярцы стали парковать свои машины во дворах жилых домов и в межквартальных проездах.

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«Администрация города не обеспечила системный подход к организации дорожной деятельности с учетом анализа ситуации, складывающейся в Красноярске», — подчеркнули в прокуратуре города.

Надзорное ведомство направило первому вице-мэру города Игорю Титенкову представление «в целях устранения выявленных нарушений законодательства, обеспечения надлежащего функционирования системы платных парковок, обеспечения контроля за исполнением условий инвестиционного соглашения».

Фактическое устранение нарушений прокуратура держит на контроле.