Родители смогут контролировать успеваемость своих детей-студентов КрасГМУ

В Красноярском медицинском университете запустили модуль родительского контроля за успеваемостью студентов.

Для доступа в модуль родителям нужно получить пароль, который выдают деканы или другие сотрудники вуза с назначенными правами. Пароли выдаются только лично при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Также для получения пароля мамам и папам необходимо пройти проверку, являются ли они родителями студента.

Чтобы посмотреть успеваемость своего ребенка, родителям необходимо открыть модуль «Контроль успеваемости» через «главное меню — разное — родителям, контроль успеваемости». Далее необходимо заполнить форму — ввести код и пароль, который выдали сотрудники вуза. В открывшейся форме нужно выбрать «Сессии» или «Занятия и лекции».

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Вкладка «Сессии» аналогична панели итоговой успеваемости. Во вкладке «Занятия и лекции» отображается журнал текущей успеваемости — посещений и оценок на лекциях и практических занятиях.

В КрасГМУ отмечают, что пока журнал ведется нерегулярно и не всеми преподавателями. В настоящее время дорабатывается интерфейс, который значительно упростит и ускорит ввод оценок и явок на лекции и практические занятия. С начала весеннего семестра ведение журнала текущей успеваемости станет обязательным.