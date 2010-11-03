Красноярские студенты получили послание из прошлого

В Красноярском техникуме пищевой промышленности (ул.Партизана Железняка, 14) вскрыли капсулу времени. Послание будущим поколениям, замурованное в стене здания, оставили студенты, учившиеся в 1967 году. Его вскрыли сегодня в торжественной обстановке.

Со стены в актовом зале сняли гранитный экран, за которым в нише стояла стеклянная банка с письмом в будущее. На 12 страницах машинописного текста учащиеся 1967 года рассказали о своих надеждах и мечтах, а также о мировых событиях, которые происходили в то время. Некоторые из тех студентов присутствовали сегодня в зале. «Мы мечтали, что все будет хорошо, у всех будет работа, все будут хорошо жить, — поделилась Надежда Олейникова, которая училась в техникуме пищевой промышленности в 1960-х годах. — В принципе, сейчас мы неплохо живем».

Студенты 2017 года решили продолжить традицию и тоже оставили послание своим будущим коллегам. Капсулу времени № 2 вскроют в 2050 году, когда техникуму исполнится 100 лет.

Материалы по теме Видео красноярца о пути к безоблачному будущему мира победило на конкурсе ООН

В своем послании, которое уместилось на 2 листах, учащиеся рассказали о том, как город готовится к проведению Зимней универсиады-2019: «Строятся важные спортивные объекты, в городе развивается инфраструктура, появляется много высоких зданий». Также студенты рассказали о новинках в мире технологий: «Вышел iPhone X. Очень хотим узнать, какой выйдет в ваше время».