Толкнувший пожилого пешехода автохам заплатит штраф (видео)

Сотрудники красноярской ГИБДД привлекли к ответственности водителя, который повел себя агрессивно по отношению к пожилому пешеходу. Инцидент произошел 5 октября на пешеходном переходе в районе ГорДК.

На кадрах с автомобильного регистратора видно, что ехавший в крайней правой полосе водитель Toyota Platz не уступил дорогу пешеходам и заехал на переход. Пешеход-мужчина указал автомобилисту на его нарушение, между ними заявлялся спор, после чего водитель проехал вперед, вышел из машин и толкнул пешехода. Тот упал на проезжую часть, а водитель уехал.

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Запись инцидента попала в соцсети и полицейские разыскали водителя. За непредоставление преимущества в движении пешеходам его оштрафовали на 1500 рублей. Кроме того, сотрудники ГИБДД доставили его в отдел полиции № 2 для дальнейшего разбирательства в причинах дорожного конфликта. Водитель завил, что мужчина-пешеход якобы «тыкал ему пальцем в глаз и обзывал его». Свей вины автомобилист не признал — он уверен, что поступил правильно, ответив грубостью на грубость пешехода.