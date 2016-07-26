Красноярские водители будут больше платить за неуважение к пешеходам

В Красноярске выросли штрафы для водителей, не пропускающих пешеходов. Соответствующий федеральный закон подписал президент Владимир Путин 30 октября. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации, принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.

Согласно закону, изменения вносятся в статью 12.18 КоАП «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения». Теперь автомобилисты, не пропустившие пешеходов или велосипедистов, будут платить штраф от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. Ранее штраф за это нарушение составлял 1,5 тысячи рублей.

Напомним, в начале октября на 25 участках Красноярска установили новые камеры фиксации нарушений Правил дорожного движения. При выборе мест учитывалось количество случившихся там ДТП и потенциальная опасность участков, на которых чаще всего нарушают правила.