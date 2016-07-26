В красноярском парке появились деревянные врата

В парке имени 400-летия Красноярска установили арт-объект «Соединение», сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Основной замысел арт-объекта „Соединение“ заключается в том, что каждый посетитель парка может интерпретировать „Соединение“ по-разному — кто-то видит объект, как врата, а кто-то как необычную скамью», — рассказал автор проекта Игорь Белоус.

Арт-объект состоит из двух деревянных лавочек, которые соединены между собой единой формой.

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Парк имени 400-летия Красноярска расположен в микрорайоне «Взлётка» между улицами Авиаторов и Октябрьской. Большую поддержку в формировании общественного пространства оказывает почётный гражданин Красноярска Хазрет Совмен. Парк разделен на несколько зон, предназначенных для отдыха горожан разного возраста. Здесь расположены современные детские и спортивные площадки, оборудованы прогулочные зоны, применены элементы ландшафтного дизайна при высадке зелёных насаждений.

Авторы арт-объектов и представители управления молодежной политики мэрии просят красноярцев бережно относиться к новым и уже созданным в краевом центре объектам городской среды.