На красноярской набережной появился «теплый» арт-объект

На левобережной набережной Красноярска установили новый арт-объект — «Теплый город», сообщили в пресс-службе городской администрации.

Проект был представлен на конкурсе по оформлению городских пространств «Искра» в номинации «Микроурбанизм» (работа с деталями городской среды Красноярска). Главной идеей проекта «Теплый город» стало тепло, исходящее от вечерних и горящих окон.

«Проект представляет собой три металлических конструкции, над которыми авторы расположили цветные вставки из поликарбоната. Попадая на них, солнечный свет окрашивает пространство вокруг в особенный цвет. Этой работой авторы хотели создать образ „Теплого города“, и я считаю, что у них всё получилось», — комментирует член экспертной комиссии конкурса «Искра» Андрей Зайцев.

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Об идее создания необычного арт-объекта для красноярской набережной рассказала его автор Екатерина Погребняк: «Сколько приятных и тёплых воспоминаний навевает прогулка по вечернему городу, когда неспешно идёшь и с интересом заглядываешь в светящиеся окна жилых домов. Так светло и уютно становится, когда попадаешь в область падающего света от фонарей. Мы очень хотим, чтобы люди испытывали это прекрасное чувство не только с наступлением темноты, но и днём, среди оживлённой улицы».

Конкурс социальных проектов в сфере молодёжной политики по оформлению городских пространств «ИСКРА» проходит в Красноярске с 2014 года по инициативе главы города Эдхама Акбулатова. В 2017 году на конкурс представили более 40 проектных заявок.

Управление молодёжной политики и авторы объектов просят жителей краевого центра бережно относиться к объектам городской среды Красноярска.