Красноярский край напугают воем сирен

В четверг в Красноярске и других городах Красноярского края проверят систему оповещения.

Как пояснили в мэрии Красноярска, комплексную проверку системы оповещения жителей Красноярского края о чрезвычайных ситуациях проведут 9 ноября.

Первый этап, во время которого свою систему включит краевое управление МЧС России, пройдет с 15:00 до 15:30. В это время сначала завоют сирены, а затем на телеканалах «Енисей» и «ТВК» специалисты спасательного ведомства перехватят сигнал и включат речевое сообщение.

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С 16:00 до 16:30, свою часть системы оповещения проверит администрация Красноярска. В этот период специалисты перехватят сигнал на телеканалах «Афонтово», «Россия», «Звезда», «ТНТ» и «ТВ-3». Речевые сообщения передадут на «Дорожном радио — Красноярск», радио «Комсомольская правда», а также на радиостанциях «Европа+», «Мир», «Русское радио — Красноярск», «Радио-Дача», «Love Radio» и по системе оповещения в торговом центре «Квант».

Отдельные сообщения планируется передавать для сотрудников крупных предприятий — ООО «Фабрика мороженого «Славица», Филиала «Красноярская ТЭЦ-3» ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», ФГУП «ПО КХК Енисей».

Аналогичные проверки пройдут и в других городах Красноярского края. Жителей просят не волноваться. Услышав учебный сигнал, нужно прослушать речевое сообщение и не предпринимать никаких действий.

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