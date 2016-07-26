«Красоты хватило на неделю»: неизвестные похитили «одежду» деревьев около ТЮЗа

С деревьев около красноярского ТЮЗа пропали вязаные свитера, в которые их «одели» авторы проекта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

31 октября авторы проекта «Теплая аллея» представили новый облик аллеи в сквере напротив Театра юного зрителя (ул. Вавилова, 25). Вид 12 деревьев преобразили при помощи вязаных «свитеров». На их изготовление потратили 320 клубков ниток.

По словам авторов проекта, новый вид аллеи понравился местным жителям и многие устраивали там фотосессии. Однако в ночь с пятницы на субботу все «наряды» похитили.

«Мы с девушками, с которыми реализовывали данный проект, приехали проверить, как наша композиция перенесла штормовой ветер, который обрушился на город в ночь с пятницы на субботу. И с ужасом увидели, что на деревьях нет ни одного вязаного полотна. Мы пообщались с прохожими, обошли все компании, у которых окна выходят на аллею, но никто не видел, как именно пропала композиция. Нам очень жаль, ведь работа над проектом заняла у нас более двух месяцев», — рассказала автор проекта, Алёна Марцыняко.

Авторы проекта заявили, что попросят городскую полицию найти и наказать злоумышленников.