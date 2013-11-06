Железногорец на шоу собрал портрет из 288 кубиков Рубика и заработал миллион (видео)

Парень из Красноярского края собрал портрет создателя кубика Рубика и победил в шоу «Удивительные люди» на федеральном канале.

Победителем шоу талантов «Удивительные люди» на телеканале «Россия-1» стал 23-летний Роман Страхов из Железногорска. Молодой человек занимается спидкубингом — сборкой кубика Рубика на скорость. Он является двухкратным рекордсменом Европы по этому виду спорта, поставил шесть мировых рекордов по сборке кубика «пять на пять» вслепую, а недавно занял сразу два призовых места на чемпионате Мира, который проходил в Париже.

Во время первой передачи Роман Страхов поразил жюри тем, что за минуту разобрал кубик так, чтобы выставить все его грани в соответствии с рисунком, который ему ненадолго показали на экране. Во время сборки его глаза были закрыты повязкой и действовать пришлось вслепую.

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Финальное испытание оказалось труднее — молодой человек должен был составить портрет создателя кубика Эрне Рубика из 288 кубиков. Для этого фотографию перевели в пиксели, использовав шесть цветов. Роман Страхов признался, что такое задание ему еще не приходилось выполнять, но вся работа заняла менее 10 минут. В итоге молодого человека признали победителем шоу и вручили приз — 1 млн рублей.