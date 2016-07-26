Сорвавшего с пенсионерки сережки грабителя задержали в Железногорске

Полицейские за час задержали грабителя, напавшего на пенсионерку в городе Железногорске Красноярского края. 39-летний мужчина напал на старушку в подъезде дома.

85-летняя жительница Железногрска обратилась с заявлением в полицию. Пенсионерка рассказала, что на нее напал незнакомый мужчина. Он бросился на нее в подъезде дома и сорвал с ушей пожилой женщины золотые серьги.

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Полицейские выехали на место происшествия, ориентировку на злоумышленника разослали всем нарядам. Нападавшего задержали через час, им оказался 39-летний местный житель. Как рассказали Newslab.ru в полиции, ранее он был судим за распространение наркотиков. В полиции добавили, что во время нападения мужчина был трезв.

Похищенные серьги оказались у злоумышленника с собой, в ходе обыска их изъяли. На него завели уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». В настоящее время железногорец находится под стражей, ему грозит до 7 лет тюрьмы.