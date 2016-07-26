Испуганные красноярские пенсионерки отдали все свои деньги лже-соцработнице

Красноярские полицейские разыскивают злоумышленницу, обманом похитившую деньги у двух пенсионерок. Женщина ходила по квартирам в Свердловском районе.

В конце октября 2017 года в полицию обратилась 90-летняя жительница Красноярска, которая рассказала, что у нее похитили крупную сумму денег. По словам пенсионерки, к ней домой пришла женщина, которая представилась сотрудником ветеранской организации. Она сообщила, что ожидается деноминация денег, поэтому нужно переписать номера с купюр. Пенсионерка испугалась и передала лже-соцработнице 110 тысяч рублей, которые хранила дома. Женщина переписала номера купюр, сложила деньги в конверт и ушла.

После ухода «сотрудницы ветеранской организации» пенсионерка обнажила, что женщина подменила конверт. Как рассказали Newslab.ru в полиции, внутри оказались билеты «банка приколов». Сотрудники полиции начали проверку и установили, что аналогичным образом обманули ещё одну жительницу Свердловского района Красноярска. 80-летняя пенсионерка отдала лжесоцработнице 10 тысяч рублей — все деньги, которые у нее были.

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Полицейские предполагают, что к обоим эпизодам причастна одна и та же женщина. В настоящее время оперативники возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», ведется расследование.

Полицейские просят жителей быть внимательными и осторожными, не впускать к себе в квартиру незнакомых и никому не передавать и не переводить свои деньги. Сотрудники полиции рекомендуют красноярцам поговорить со своими пожилыми родственниками и рассказать им о мошенниках.

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