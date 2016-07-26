Топливо российских автомобилистов проверят бесплатно

9 ноября, во Всемирный день качества, на АЗС сети «Газпромнефть» в девяти регионах России пройдет межрегиональная акция «Топливный класс» по проверке качества одного из самых популярных товаров ежедневного спроса — моторного топлива.

Более 150 тысяч тонн топлива расходуется в России каждый день. При этом автомобилистам объективный контроль его качества практически не доступен, так как требует дорогостоящего оборудования и специальной подготовки. В ходе акции «Топливный класс» жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Новосибирска и Красноярска смогут бесплатно проверить качество бензина или дизельного топлива на сертифицированном оборудовании мобильных лабораторий «Газпром нефти».

Такие передвижные комплексы используются для контроля параметров нефтепродуктов на АЗС сети по всей стране. Для тестирования достаточно принести 0,5 л топлива, отобранного в чистую сухую ёмкость. По результатам анализа участники акции получат протоколы испытаний со значениями более чем 10 важных параметров. Для удобства водителей мобильные лаборатории будут работать в две смены — в дневное и вечернее время.

Материалы по теме Бензин с заправок Красноярска проверили в лаборатории: 90% торгуют некачественным

Каждая мобильная лаборатория «Газпром нефти» оснащена экспресс-анализаторами и автоматическими приборами, позволяющими за 15 минут провести анализ топлива по всем основным параметрам: октановому числу бензина, цетановому числу дизельного топлива, содержанию серы, фракционному составу, содержанию бензола, кислорода, оксигенатов и воды, давлению насыщенных паров, концентрации свинца, марганца, железа и другим.

В ходе мероприятия эксперты «ГазпромнефтьЛаборатории» продемонстрируют оснащение передвижного испытательного комплекса и расскажут о действующей системе защиты качества нефтепродуктов.

Мобильные лаборатории будут установлены по следующим адресам:

Москва, пр. Вернадского, 100а , АЗС № 164;

Зеленоград (адм. округ Москвы), ул. Сосновая аллея, 1 , АЗС «Газпромнефть» № 160;

Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, 220 , АЗС «Газпромнефть» № 108;

Ленинградская область, Синявино, трасса М18 «Кола» (46 км), АЗС «Газпромнефть» № 113;

Новосибирск, ул. Троллейная, 152/2, АЗС «Газпромнефть» 162;

Екатеринбург, Дублер Сибирского тракта (3 км), АЗС «Газпромнефть» № 132;

Челябинск, ул. Академика Макеева, 12, АЗС «Газпромнефть» № 265;

Тюмень, Объездная дорога, 200, АЗС «Газпромнефть» № 330.

В Красноярске автомобилисты смогут проверить топливо по адресу: Северное шоссе, 11а, АЗС «Газпромнефть» № 216.

В открытом режиме мобильные лаборатории будут работать 9 ноября с 11:00 до 13:00 и с 18:00 до 20:00.