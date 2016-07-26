Цены на бензин в Красноярске оказались выше средних по СФО

Цены на бензин и дизельное топливо в Красноярске выше, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу. К таким выводам пришли специалисты Красноярскстата.

Согласно данным статистиков, средняя стоимость литра бензина в СФО составляет 37,08 рубля. В Красноярске литр бензина в среднем обойдется в 37,31 рубля, что на 23 копейки больше средней стоимости в СФО. Также цены на бензин в Красноярске выше, чем в Хакасии: в Абакане, например, литр бензина в среднем обходится автомобилистам в 36,57 рубля.

Дизельное топливо в Красноярске также стоит больше, чем в среднем по региону. Красноярцы за литр ДТ отдают 38,68 рубля, что на 43 копейки выше средней стоимости в СФО. Красноярцы платят за топливо на 82 копейки больше, чем жители Абакана: там стоимость литра ДТ составляет в среднем 37,86 рубля.

Материалы по теме В Красноярске нашли две заправки с качественным бензином

Больше, чем в Красноярске, бензин и дизельное топливо стоят в Кызыле. В столице Тывы автомобилисты платят за литр 37,79 рубля и 39,31 рубля соответственно.

Вместе с тем статистики отмечают, что цены на бензин в Красноярске ниже среднероссийских. Средняя стоимость литра бензина в РФ составляет 38,35 рубля, что на 1,04 рубля больше, чем в Красноярске. В начале сентября, по данным Росстата, Красноярск вошел в десятку российских городов с самым дешевым бензином.