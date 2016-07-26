В Эвенкии мужчина случайно убил охотника деревом

43-летний житель эвенкийского поселка Ессей случайно убил охотника деревом во время заготовки дров.

Как пояснили в краевом следственном управлении, двое мужчин — 43 и 63 лет — уехали на зимовье, расположенное в тайге. Для отапливания домика они решили заготовить дрова, для чего решили свалить несколько деревьев, но нужными для этого навыками не обладали. 43-летний мужчина работал бензопилой, а его старший товарищ топором обрубал сучки и оттаскивал стволы к зимовью.

«Начав в очередной раз пилить дерево мужчина, пренебрегая мерами предосторожности, не убедившись надлежащим образом в том, что его напарник находится на безопасном расстоянии, стал спиливать дерево. В результате, при падении спиленное дерево ударило сухостойное дерево, которое от удара сломалось у основания и упало на голову напарнику. В результате полученной травмы 63-летний мужчина скончался по пути в больницу», — рассказали в управлении.

Следователи возбудили по данному факту уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В ближайшее время суд определит ему наказание.