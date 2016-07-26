Дядя Ваня, «Аритмия» и Валерий Леонтьев: четверг в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске в четверг.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в среду в Красноярске ожидается облачность, без осадков. Температура воздуха днём в составит 2°C. Южный ветер будет дуть со скоростью 4 м/с.

Материалы по теме Красноярский маршрутчик сбежал после ДТП

В 8:00 руководитель департамента транспорта Игорь Ким начнет проверку санитарного состояния общественного транспорта. Подробнее о результатах проверки читайте на Newslab.ru.

В 12:20 в Доме кино можно посмотреть любовную драму о непростой жизни врача скорой помощи «Аритмия» (18+).

В Гранд холл Сибирь с программой «45 лет на сцене» выступит Валерий Леонтьев (6+). Начало в 19:00.

На большой сцене Театра им. А.С. Пушкина покажут спектакль «Дядя Ваня. История одного выстрела» по пьесе A.П. Чехова (16+). Начало в 19:00.