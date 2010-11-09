«Газпромнефть» исполнит мечты красноярцев

Последние два месяца уходящего года сеть АЗС «Газпромнефть» объявляет временем волшебства и подарков. Хэштег для исполнения желаний: #этомечта.

С 1 ноября по 22 декабря посетителям станций «Газпромнефть» предлагают купить горячие напитки в стаканчиках с новогодним дизайном (стандартный объем — 200 мл и XL — 300 мл). На стакане можно написать свое новогоднее пожелание, сфотографировать его и выложить в Instagram c хэштегом #этомечта или #этомечтаXL.

«Кто в детстве не писал письма Деду Морозу? Повзрослев, мы перестали верить в чудеса. А зря! Теперь свои заветные желания вы можете адресовать сети АЗС „Газпромнефть“. А мы позаботимся о том, чтобы Дед Мороз обязательно их увидел!», — отметили в компании.

На новогоднем стаканчике можно оставить не только пожелание, но и посмотреть, как на нем оживают нарисованные персонажи. Для этого нужно скачать или обновить мобильное приложение сети АЗС «Газпромнефть» и навести камеру смартфона на новогодний стаканчик.

Ознакомиться с подробными правилами акции можно здесь.