В Красноярске открылась «Школа городских изменений»

В рамках нового проекта РУСАЛа «Школа городских изменений» прошла серия переговорных и обучающих площадок «Люди для города — город для людей».

На мероприятии гости и участники могли обсудить актуальные городские проблемы и идеи по их решению на аквариуме «Как люди сами могут менять свой город к лучшему», научиться передовым технологиям на семинаре по социальному проектированию и тренингах по организации волонтерской деятельности и оценке социальных проектов, найти единомышленников на нетворкинге «Объединяем людей и идеи», а также потренироваться в написании заявок для грантовых конкурсов компании РУСАЛ.

Участниками «Школы» стали представители волонтерских движений, некоммерческих и бизнес-организаций, проектные и инициативные группы и просто активные горожане, готовые включиться в позитивные изменения в своем городе, — всего более 140 человек. Спикерами и ведущими площадок выступили региональные и федеральные эксперты в области социального проектирования, волонтерства и развития городской среды — соучредитель и руководитель добровольческого движения «Даниловцы» Юрий Белановский, руководитель проекта «Душевный базар» Инга Моисеева, управляющий партнер компании «Проектдевелопмент» Антон Шаталов и директор по развитию медиагруппы «Прима» Илья Сураев.

«Прошедшая сессия „Школы городских изменений“ позволила городским активистам не только научиться эффективным технологиям социального проектирования и волонтерства, но и обсудить с федеральными и региональными экспертами возможности и перспективы личного участия в городских изменениях. Надеемся, что реальные примеры успешных проектов, о которых рассказывали наши спикеры, вдохновят гостей „Школы“ на новые инициативы, а семинары и тренинги помогут правильно их сформулировать и реализовать», — говорит Ольга Солодилова, исполнительный директор Центра социальных программ.

Материалы по теме Учимся менять города: РУСАЛ реализует новый проект для неравнодушных Где готовят к социальным преобразованиям?

«Школа городских изменений» — это социально-образовательная программа РУСАЛа, которая направлена на формирование и обучение инициативных групп, заинтересованных в решении актуальных социальных проблем региона, а также на создание сообществ активных граждан для развития добровольчества и социального предпринимательства.

«Школа городских изменений» объединяет активных жителей города и профессионалов в сфере социального проектирования, корпоративного волонтерства, предпринимательства и территориального развития. Обучение проводится экспертами отрасли в формате семинаров и воркшопов в течение всего года.