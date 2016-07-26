РУСАЛ в Красноярске подвел итоги конкурса проектов экологического марафона «Зеленая волна»

В Красноярске подвели итоги конкурса экологических проектов. Он состоялся в рамках экологического марафона РУСАЛа «Зеленая волна», который проходил под эгидой Года экологии в РФ в городах присутствия компании. Это акции по посадке деревьев, субботники, уборка берегов рек, а также экологические мастер-классы, познавательные лекции и конкурсы.

Конкурс прошел в два этапа — весной и осенью. В рамках второго в Красноярске в течение сентября горожане на улице Менжинского высадили «Зеленый бульвар», а во дворе школы № 1 пос. Черемушки озеленили «Японский сад». Дети из Центра социальной помощи семье и детям «Надежда» вместе с волонтёрами РУСАЛа создали ландшафтную композицию из можжевельника, барбариса, сирени и клёнов на территории социального учреждения, где помощь получают дети с ограниченными возможностями здоровья.

«Конкурс проектов „Зеленая волна“ — это возможность для активных и неравнодушных жителей городов внести свой вклад в улучшение экологии и внешнего облика своего города. Объединив усилия с коллегами, соседями или друзьями, горожане создают зеленые дворы, аллеи и скверы и демонстрируют, что способны к самоорганизации ради позитивных городских изменений», — сказала Ольга Солодилова, исполнительный директор Центра социальных программ РУСАЛа.

География грантового конкурса РУСАЛа: Ачинск, Братск, Бокситогорск, Волгоград, Кандалакша, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Красноярск, Надвоицы, Новокузнецк, Саяногорск, Североуральск, Шарыпово, Шелехов. Всего по итогам второго этапа экспертный совет поддержал 51 инициативу по озеленению и благоустройству дворов, улиц, пешеходных аллей, а также площадок на территориях организаций и учреждений, в том числе, в Красноярске поддержали 9 проектов.

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Для реализации каждого проекта-победителя компания направит до 10 000 рублей на приобретение саженцев и садового инвентаря. Общая сумма грантов второго этапа конкурса составила 500 000 рублей. Всего в 2017 году РУСАЛ профинансировал 78 проектов на сумму 762 тысячи рублей, а жители посадили около 500 деревьев и кустарников.

В рамках экомарафона «Зелёная волна» в 2017 году в Красноярске РУСАЛ создал сквер в Северном из 1500 зелёных насаждений, провёл акцию «Сиреневый день», посадив 200 сиреней весной. А также профинансировал озеленение строящейся школы в микрорайоне Иннокентьевский, где было высажено 400 кленов, ясеней и боярышников.