«Локальная катастрофа»: дым из печи пожарной части мешает жителям многоэтажек (видео)

Жители жилого комплекса «Параллели» на Копылова пожаловались на дымящую трубу пожарной части. Видео выложили в социальные сети авторы общественного проекта «Красноярск.Небо».

Владельцы квартир в новом жилом комплексе «Параллели» в Железнодорожном районе Красноярска жалуются на неожиданную проблему. С наступлением холодов они не могут проветрить помещения, так как под окнами дымит печная труба пожарной части.

«Окно открыть невозможно вообще, дышать нечем. МЧС отапливается. Детская площадка вся в дыму», — рассказала автор видео.

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Рядом с новым жилым комплексом находится пожарная часть № 19 (ул. Ленина, 216). В пресс-службе краевого управления МЧС пояснили, что здание построено еще в начале прошлого века, а сама часть является одной из старейших в городе. Помещения не подключены к централизованному отоплению, поэтому приходится топить печи. Переноса пожарной части или строительства нового здания пока в планах ведомства нет.