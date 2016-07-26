В красноярском Академгородке снова пытаются застроить дендрарий

Красноярский Дендрарий института леса СО РАН в Академгородке опять попал в поле внимания строителей — ЖСК «Академик Жуков» снова хочет построить на его территории жилой дом. Об этом Newslab.ru рассказала общественница Наталья Подоляк.

По ее словам, жилищный кооператив в октябре 2017 года зарегистрировал в Росреестре право долгосрочного использования части дендрария с перспективой строительства жилого дома.

«Однако разрешения на строительство у них нет, — говорит Подоляк, — поскольку для его получения эта земля должна быть переведена в категорию „Ж5“, сейчас же она вообще никак не классифицируется».

В Министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края о проблеме знают и пытаются ее решить, рассказала общественница, ссылаясь на и.о. министра экологии Владимира Часовитина.

«Сегодня состоялось очередная рабочая встреча, на которой он озвучил нам план действий ведомства», — говорит Подоляк.

Во-первых, министерство намерено попросить первого заместителя председателя правительства РФ Игоря Шувалова, который курирует вопросы земельных отношений в стране, пересмотреть статус участка и отменить принятое в 2015 году Фондом РЖС решение о том, что он пригоден для строительства.

После этого Часовитин собирается создать на территории дендрария особо охраняемую природную территорию (ООПТ) краевого значения. Для этого нужно будет, подготовив все документы, вынести вопрос на сессию Законодательного Собрания края для корректировки бюджета.

Проблема в том, уверена Наталья Подоляк, что статус земли под дендрарием сегодня могут изменить депутаты Красноярского горсовета, как это уже было раньше, когда они запретили там строительство.

«Сейчас важно, чтобы горсовет пару лет не проявлял никакой активности в этом вопросе и не переводил эту землю в другие категории, — говорит она, — тогда министерство успеет сделать задуманное и ЖСК „Академик Жуков“ придется забыть про строительство в дендрарии».