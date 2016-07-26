Артем Бадюков погряз в неоплаченных штрафах

Судебные приставы завели сразу 27 дел в отношении депутата Горсовета Красноярска Артема Бадюкова. Такие данные появились в базе исполнительных производств ведомства.

Отчество провинившегося, а также дата и место его рождения полностью совпадают с соответствующими данными депутата Красноярского горсовета Артема Бадюкова, также возглавляющего красноярский «Школьный комбинат питания».

Большая часть этих производств, 26 из 27, связана с неоплаченными штрафами за нарушение правил дорожного движения, накопленными с июня 2016 года. Общая сумма задолженности составляет 16 700 рублей.

Связаться с Артемом Бадюковым не удалось — со вчерашнего дня он не отвечает на звонки.

Напомним, в сентябре 2017 года, через пару месяцев после того, как Бадюков возглавил «Школьный комбинат питания», он заявил о необходимости повысить на 50% цены завтраков и обедов для учащихся.