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Артем Бадюков больше не будет кормить школьников Красноярска
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Артем Бадюков больше не будет кормить школьников Красноярска

8 ноября 19:33
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Директор красноярского «Школьного комбината питания» и депутат горсовета Артем Бадюков написал заявление об увольнении. Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат Законодательного Собрания Красноярского края Елена Пензина.

По ее словам, заявление он подал своему непосредственному руководителю и тот готов его подписать.

Елена Пензина сообщила, что Бадюков уволен
Скриншот поста Елены Пензиной на Facebook
Артем Бадюков
Фото со страницы Бадюкова на Facebook

При этом, Пезина уверена, что причиной этого поступка стал сегодняшний скандал с найденной в мясном цехе комбината дохлой крысой.

В пресс-службе администрации Красноярска Newslab.ru заявили, что не располагают подобной информацией. Связаться же с самим Бадюковым не удалось — в течение всего дня он не брал трубку.

Свой сегодняшний пост Артем Бадюков получил в июне этого года. Тогда многие говорили о том, что этим назначением действующий в тот момент времени мэр Красноярска Эдхам Акбулатов пытался купить лояльность депутата на предстоящих выборах главы города. Однако с приходом нового главы региона, снял свою кандидатуру с выборов.

Бадюков Артем Александрович
Бадюков Артем Александрович
Депутат Горсовета Красноярска
Пензина Елена Евгеньевна
Пензина Елена Евгеньевна
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва

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