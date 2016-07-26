Артем Бадюков больше не будет кормить школьников Красноярска

Директор красноярского «Школьного комбината питания» и депутат горсовета Артем Бадюков написал заявление об увольнении. Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат Законодательного Собрания Красноярского края Елена Пензина.

По ее словам, заявление он подал своему непосредственному руководителю и тот готов его подписать.

При этом, Пезина уверена, что причиной этого поступка стал сегодняшний скандал с найденной в мясном цехе комбината дохлой крысой.

В пресс-службе администрации Красноярска Newslab.ru заявили, что не располагают подобной информацией. Связаться же с самим Бадюковым не удалось — в течение всего дня он не брал трубку.

Свой сегодняшний пост Артем Бадюков получил в июне этого года. Тогда многие говорили о том, что этим назначением действующий в тот момент времени мэр Красноярска Эдхам Акбулатов пытался купить лояльность депутата на предстоящих выборах главы города. Однако с приходом нового главы региона, снял свою кандидатуру с выборов.