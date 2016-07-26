Бывший полицейский эксперт попался на изготовлении амфетамина и сбежал в Эквадор

Красноярский краевой суд отправил в колонию бывшего полицейского, который скрывался от правосудия в Эквадоре. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

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В надзорном ведомстве рассказали, что в 2011 году сотрудник МВД, работавший экспертом в области исследования наркотических и психотропных веществ, изготовил 746,39 грамм амфетамина. Помощь в производстве наркотиков ему оказали двое судимых мужчин. До продажи вещество не дошло — его изъяли из оборота правоохранительные органы. Сам эксперт уехал из страны, якобы в отпуск, но не вернулся.

Коллеги объявили его в международный розыск, но найти его сумели лишь спустя пять лет, в 2016 году, в Эквадоре. В августе этого года мужчина предстал перед судом в Октябрьском районе Красноярска. Свою вину бывший полицейский признал, поэтому дело рассмотрели в особом порядке.

«Суд посчитал, что для достижения целей наказания и исправления мужчины достаточно назначить ему наказание в виде лишения свободы на 3 года и 2 месяца, но без реального отбывания, то есть условно», — отметили в прокуратуре.

Сотрудники прокуратуры не согласились с таким мягким приговором и обжаловали его. Красноярский краевой суд согласился с доводами и заменил условное заключение на реальное в колонии общего режима. Бывшего сотрудника полиции взяли под стражу в зале суда.